«تريندز» يصدر الترجمة الإيطالية لكتاب التنظيم الدولي لـ«الإخوان»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الترجمة الإيطالية للكتاب الخامس من موسوعة تنظيم الإخوان تحت عنوان: «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان: شبكات التأثير والنفوذ في العالم»، والذي يكشف الهدف الجوهري لتنظيم الإخوان والمتمثل في تحقيق «أستاذية العالم» من خلال التمدد في الدول العربية والإسلامية، والتغلغل في المجتمعات الغربية بهدف أسلمتها.

ويوضح الكتاب، الأدوات المتنوعة التي يوظفها التنظيم الدولي سواء الثقافية أو الإعلامية، أو السياسية، أو الاقتصادية في سبيل تحقيق أهدافه، كما يلقي الضوء على المرتكزات الفكرية والأيديولوجية التي ينطلق منها التنظيم لتحقيق أهدافه العالمية، فضلاً عن تحليله أبعاد المأزق الذي يواجه التنظيم الدولي بعد انكشاف أيديولوجيته العابرة للحدود، والتي لا تؤمن بالدولة الوطنية.

ويشمل الكتاب تسعة فصول: الإطار النظري والمنهجي، ونشأة التنظيم الدولي وتطوره، والتنظيم الدولي للإخوان، المرتكزات والأهداف، والهيكل المؤسسي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والعلاقة بين التنظيم الدولي وفروع الإخوان في دول الخليج العربية، والعلاقة بين التنظيم الدولي وفروع الإخوان في الدول العربية الأخرى، والعلاقة بين التنظيم الدولي وفروع الإخوان في أوروبا وأمريكا الشمالية، ومستقبل التنظيم الدولي للإخوان.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، الدكتور محمد عبدالله العلي، أهمية الإصدار الجديد وترجمته إلى اللغة الإيطالية، مشيراً إلى أنه يتميز بشمولية الطرح، والأخذ في الاعتبار السياقات الوطنية والإقليمية والدولية، ومواكبة التطورات التي طرأت على التنظيم الدولي وجماعة الإخوان، لاسيما الفترة التي تلت ما يسمى بـ«أحداث الربيع العربي» وحتى عام 2021. كما أشار العلي، إلى أن الكتاب وظف مجموعة من المناهج التحليلية الجديدة لفهم خصوصية التنظيم الدولي، كمقاربة الفاعلين من غير الدول ومقاربة السوق الدينية. ويقدم الكتاب صورة متكاملة عن شبكات التأثير والنفوذ التي يمتلكها التنظيم الدولي حول العالم. وأبان العلي، أن «تريندز» ترجم عدداً من كتب الموسوعة إلى 16 لغة وسيستمر في ذلك في إطار استراتيجيته العالمية لإيصال إصداراته إلى مختلف أصقاع العالم.

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