الدعم الشعبي وراء صمود الهدنة في اليمن

المصدر: عدن - البيان

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أظهرت التحديات التي تواجه الهدنة المعمول بها في اليمن، أن الإرادة السياسية والشعبية مع السلام وإحلال السلام وتعارض استمرار الحرب، وهو ما ساعد في التغلب على الخروقات المحدودة في جبهات القتال، أو فيما يتعلق بتسيير أول رحلة طيران تجاري من مطار صنعاء مطلع الأسبوع الجاري، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف الكثيرين من تأثير ذلك على الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ بداية الشهر الجاري.

دور مساند

ووفق مراقبين فإن التأييد الشعبي الواسع والجهود التي تبذل على مستوى الإقليم والأمم المتحدة تؤدي دوراً مسانداً وفاعلاً في تثبيت الهدنة والسعي لتمديدها، حيث يتم العمل حالياً على وضع آليات لتثبيت الهدنة وضمان مراقبة الالتزام بها إلى جانب إتمام عملية لتبادل الأسرى والمعتقلين وتجاوز العراقيل التي اعترضت تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى العاصمة الأردنية وفقاً لبنود الهدنة التي تنص على تسيير رحلتين أسبوعياً من المطار إلى كل من الأردن ومصر.

تجاوز الخروقات

ومع تأكيد الجانب الحكومي على دعمه إنجاح الهدنة والجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غوندبورغ والتحركات الإقليمية المساندة له، فإن ما صدر عن جميع الأطراف يعزز من آمال استمرار الهدنة التي تقترب من طي شهرها الأول للمرة الأولى منذ بداية الصراع، متجاوزة الخروقات التي شهدتها جبهات جنوب مأرب والحديدة، وهو ما يعكس الرغبة في إحياء المسار السياسي واستبعاد خيار الحسم العسكري، وفق تأكيدات القيادة اليمنية الجديدة .

وإذا كان ملف فتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة منذ سبعة أعوام، وغيرها من المحافظات هو الأكثر تعقيداً فإن التحركات الاقليمية والأممية تنصب اليوم على هذا البند من أجل تحقيق أي تقدم فيه لما لذلك من آثار وانعكاسات إيجابية على المستويين الشعبي والرسمي، وبما يشكله من استعداد فعلي لجهود إحلال السلام، حيث أدى إغلاق الطرقات إلى مصاعب كبيرة على حركة السكان وتنقلاتهم، وألحقت أضراراً بالغة بالحركة التجارية ، إلى جانب أن تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء وفق سياسي يمني بارز تشكل مفتاحاً لبقية القضايا المرتبطة بوقف إطلاق النار.

تحركات فاعلة

ويعتقد اثنان من القادة السياسيين في اليمن أن المؤشرات تظهر فاعلية التحركات الأخيرة لتجاوز الكثير من الصعوبات التي تواجه تثبيت الهدنة من خلال معالجة موضوع إصدار الجوازات من مناطق سيطرة الحوثيين وانتظام تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء، ومعالجة موضوع فتح المنافذ بين المحافظات، وإيجاد آلية للرقابة على الالتزام بوقف إطلاق النار، ويقولون إن ذلك من شأنه أن يفي بالمطلوب.

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