السيسي: ما عرضه مسلسل الاختيار هو ما تم في الواقع

المصدر: وكالات

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تم ما تم عرضه في مسلسل "الاختيار" هو ما تم في الواقع في ذلك التوقيت.

واوضح خلال "إفطار الأسرة المصرية"،الثلاثاء، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن النجاحات التي حققتها مصر كانت أعظم.

واضاف: "عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى"، بحسب "اليوم السابع" المصرية.

وشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع.

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