اقتتال دارفور يتمدد

المصدر: (الخرطوم - د.ب.أ)

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ارتفع عدد ضحايا الاقتتال الدامي المندلع بإقليم دارفور في غرب السودان منذ أول من أمس إلى 201 قتيل. حسبما أفاد مسؤول في مكتب حاكم الولاية (المحافظة) أمس. من جهته، أفاد المجلس النرويجي للاجئين بأن عشرات الآلاف من الأشخاص نزحوا من ديارهم بسبب العنف، حيث تم إضرام النار في المنازل ومهاجمة المستشفيات ونهب المتاجر. وامتد العنف الذي اندلع في منطقة الكرينيك يوم الجمعة الماضي إلى مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور أمس.

وتفيد بعض التقارير بأن الاشتباكات اندلعت بين مجموعات الرحل والمزارعين المتنافسة على المراعي والمياه. وتشير تقارير أخرى إلى هجوم شنته ما يعرف بـ«قوات الدعم السريع»، المعروفة سابقاً باسم «الجنجويد». ودعا الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس إلى إجراء تحقيق مستقل لمعرفة أسباب العنف.

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