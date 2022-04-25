مصر تسمح بإقامة صلاة التهجد في المساجد من ليلة 27 رمضان

المصدر: البيان

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قررت وزارة الأوقاف المصرية السماح بإقامة صلاة التهجد في المساجد من ليلة 27 رمضان.

وأعلنت الوزارة، حسبما أفاد موقع "اليوم السابع"، فتح جميع المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة وبها أئمة من الأوقاف أمام المصلين في صلاة التهجد بدءاً من ليلة الخميس المقبل حتى نهاية الشهر الفضيل.

وأكدت الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناءً على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية.

وأعربت عن أملها بأن يأتي رمضان المقبل بإذن الله تعالى وقد رُفعت كل القيود عن المساجد وغيرها من جميع مفاصل الحياة، سائلةً الله سبحانه أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد.

ولفتت إلى أن القرار جاء حرصاً على تهيئة الأجواء الإيمانية في هذا الشهر الكريم، وبناء على عرض وزارة الأوقاف على لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية وموافقة وزارة الصحة وجميع الجهات الممثلة في اللجنة.

ودعت جميع المديريات والإدارات إلى عمل اللازم في هذا الشأن وتكليف الأئمة الذين يقومون بصلاة التهجد بدءاً من الموعد المقرر.

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