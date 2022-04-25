6 وفيات بغرق زورق مهاجرين قبالة لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

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أعلن الجيش اللبناني، أمس، عن ست وفيات و45 ناجياً، جراء غرق زورق ركاب قبالة سواحل طرابلس في شمالي البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن قائد القوات البحرية في الجيش، هيثم ضناوي قوله: «بلغ عدد الناجين 45 شخصاً ولدينا خمس جثث إضافة إلى الطفلة التي توفيت السبت، ومن الممكن أن يكون هناك مفقودون نحاول معرفتهم، المركب الذي غرق مركب صغير صنع في عام 1974، وطوله 10 أمتار وعرضه ثلاثة أمتار والحمولة المسموح بها 10 أشخاص فقط».

وأوضح ضناوي، أنّه لم يكن هناك سترات إنقاذ ولا أطواق نجاة، مشدداً أنّ الجيش حاول منع المركب من الانطلاق ولكنه كان أسرع منه. وقال ضناوي: «حمولة المركب لم تكن تسمح له بأن يبتعد عن الشاطئ ولم يقتنعوا من عناصرنا الذين يعانون معاناتهم نفسها»، مبيناً أنّ قائد المركب اتخذ القرار بتنفيذ مناورات للهرب من الخافرة بشكل أدى إلى ارتطامه.

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