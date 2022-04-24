السيسي يهنئ ماكرون بفوزه في الانتخابات الرئاسية

المصدر: البيان

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هنَّأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال السيسي، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أتقدم بالتهنئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على فوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له استكمال مسيرته وقيادة بلاده إلى مزيد من التقدم والازدهار".

وأكد أن "العلاقات المصرية الفرنسية كانت ومازالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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