السودان.. 8 قتلى و16 جريحاً في اشتباكات بدارفور

المصدر: أ ف ب

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قتل ثمانية أشخاص وأصيب 16 في اشتباكات قبيلة في اقليم دارفور بغرب السودان، بحسب ما أفادت مجموعة مساعدة إنسانية السبت.

اندلعت الاشتباكات الجمعة في منطقة كرينك، على بعد حوالي 80 كيلومترا من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، عندما هاجم مسلحون من قبيلة الرزيقات العربية مزارعين من قبيلة المساليت غير العربية ردا على مقتل اثنين من رجال الرزيقات، بحسب ما افاد شيوخ قبائل في المنطقة.

وقال آدم رجال الناطق باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور، وهي جمعية أهلية مستقلة، أن الاشتباكات "خلفت ثمانية قتلى و16 جريحا".

وأضاف أن عشرات المنازل أحرقت ونزح عدد كبير من العائلات.

وقال شيوخ من قبيلة الرزيقات إن الاشتباكات وقعت عقب مقتل اثنين من افراد قبيلتهم الخميس برصاص رجل اختبأ لدى قبيلة المساليت.

واتهمت التنسيقية ميليشيا الجنجويد العربية بتدبير الهجوم على قبيلة المساليت.

ونشأت ميليشيا الجنجويد في دارفور في مطلع الالفية الثانية واشتهرت بقمعها تمرد القبائل غير العربية في دارفور الذي اندلع احتجاجا على تهميش الاقليم اقتصاديا.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة في دارفور إلى الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحته انتفاضة شعبية في أبريل 2019.

وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور في العام 2003 الى مقتل قرابة 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون من قراهم، وفقا للأمم المتحدة.

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