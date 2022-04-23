لبنان.. التفاتة سعودية- فرنسية تخترق التعقيدات

المصدر: بيروت- وفاء عواد

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على مشارف 3 أسابيع من موعد الانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو المقبل، ووسط احتدام المبارزات السياسية- الانتخابية، والتجاذبات الموزّعة على كلّ محاور الأزمات التي تعصف بلبنان، باتت الآمال والأنظار شاخصة باتجاه المبادرات والمساعدات المباشرة للبنانيين، من دون المرور بالقنوات الرسمية للسلطة القائمة، وفي طليعتها الصندوق التمويلي السعودي- الفرنسي لمشاريع «إنسانية- إنمائية- استشفائية- تربوية» في لبنان، بقيمة 72 مليون يورو، مرشحة لأن تزيد إلى 100 مليون يورو في وقت قريب، مناصفةً بين المملكة وباريس. وهنا، ترددت معلومات مفادها أنّ زيارة السفير السعودي وليد البخاري للسراي الحكومي، أول من أمس، أتت في إطار التحضير لإطلاق الآليات التنفيذية لهذا الصندوق، قبل حلول عيد الفطر المبارك، من دون أن يكون لها أيّ صلة بمسألة زيارة رئيس الحكومة المقررة إلى السعودية لأداء العمرة . كما ترددت معلومات مفادها أنّ هذا الصندوق سيُطلق رسمياً من لبنان قبل عيد الفطر، وسيحضر للمشاركة في حفل إطلاقه مسؤولون سعوديون، وكذلك مسؤولون فرنسيون.

إلى ذلك، يبدو واضحاً أنّ الصراع سيشتدّ اعتباراً من الأسبوع المقبل، بين الاتجاه لاستعجال إقرار رزمة المشاريع المصنّفة «إصلاحيّة»، وبين الاتجاهات المقابلة التي تتريث في إقرارها إلى ما بعد الانتخابات، الأمر الذي يفتح الساحة السياسية والنيابية على مواجهة من نوع جديد، سيكون من شأنها وضع الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي على محكّ الاختبار.

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