العرب والحرب الأوكرانية

المصدر: إعداد- محمد خالد ــ غرافيك: حسام الحوراني

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تشهد المنطقة العربية آثاراً ملموسة ومتفاوتة لتداعيات الحرب الأوكرانية، لا سيما بالنسبة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تواجه أزمات متفاقمة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الغذاء المتزايدة وما أثارته الحرب من مخاوف بشأن قضايا الأمن الغذائي، لجهة اعتماد عديد من دول المنطقة على واردات الحبوب والزيوت النباتية من روسيا وأوكرانيا.

28 مليار دولار خسائر متوقعة للاقتصادات العربية في العامين الجاري والمقبل

%2.3 خسائر بالناتج المحلي للبلدان العربية متوسطة الدخل

%0.6 خسائر بالناتج المحلي بالنسبة للبلدان العربية الأقل نمواً

%0.5 خسائر بالناتج المحلي للدول العربية المتضررة من الصراعات

500 مليون دولار زيادة متوقعة في خدمة الدين بالنسبة للبلدان العربية

متوسطة الدخل

3.7 ملايين شخص زيادة متوقعة بأعداد الفقراء في المنطقة العربية خلال العام المقبل

المصدر: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا»

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