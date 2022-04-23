العراق يحرك دعوى تلزم تركيا بدفع 34 مليار دولار

المصدر: بغداد - وكالات

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تقدمت وزارة النفط العراقية بدعوى إلى المحكمة الدولية تطالب بإلزام تركيا دفع مبلغ 34 مليار دولار، بشأن إيقاف تصدير النفط الخام العراقي عبر خط أنابيب من حقول كركوك إلى ميناء جيهان عبر الأراضي التركية. يأتي ذلك على وقع توترات بين بغداد وأنقرة بسبب شن الجيش التركي عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق، من دون تنسيق مسبق مع الحكومة الاتحادية.

وقال وزير النفط العراقي «نريد تعويضاً بقيمة 34 مليار دولار، بعد أن قدمنا البيانات كافة إلى محكمة قضايا التحكيم الدولية التجارية بشأن هذا الموضوع». وأضاف «لا أتوقع أن تصدر المحكمة حكماً بهذا المبلغ، بل بجزء منه، وهذه حقوق شركات ولا علاقة لها بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ولا يؤثر ذلك في العلاقات مع تركيا».

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