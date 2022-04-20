خطوة إضافية تعزز صمود الهدنة اليمنية

المصدر: عدن - البيان

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أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم، بدء الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي من الأحد المقبل في رحلة ستنقل أول دفعة من الركاب إلى العاصمة الأردنية عمان تنفيذاً لبنود اتفاق الهدنة الذي ترعاه الأمم المتحدة ودخل أسبوعه الثالث.

ورحبت وزارة الخارجية اليمنية بقرار الحكومة الأردنية تسهيل منح التصاريح لتشغيل رحلات الخطوط الجوية اليمنية بين صنعاء وعمان خلال فترة شهري الهدنة. وعبرت عن تقديرها للجهات الفنية اليمنية التي عملت على مدى الأسابيع الأخيرة لاستكمال الإجراءات الداخلية والتنسيق مع الدول المستقبلة.

بدورها، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية بدء تشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء بعد فترة توقف تقارب الأعوام الستة، فيما ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد أن الأمم المتحدة أبلغت الحوثيين بأنه تم الموافقة على تسيير أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء الأردني يوم الأحد المقبل.

وبهذه الخطوة تكون الحكومة الشرعية قد نفذت ما عليها من التزامات من حيث السماح بانسياب شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة، والسماح بتشغيل الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، إلى جانب الالتزام بوقف إطلاق النار، فيما ينتظر أن يفي الحوثيون بتعهداتهم بفتح الطرق إلى مدينة تعز المحاصرة منذ سبع سنوات والطرق الرابطة بين بقية المحافظات.

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