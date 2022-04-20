مصر تستعد لـ«كوب27» بسلسلة من الاجتماعات والفعاليات الدولية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

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أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن أمله أن تضطلع ألمانيا بدور فاعل في مجال تعزيز عمل المناخ الدولي على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.



جاء ذلك خلال استقبال شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب27»، الأربعاء، المبعوثة الألمانية الخاصة لعمل المناخ الدولي جنيفر مورجان، وفق الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ.



وصرح الناطق، في بيان صحفي، بأن شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لمواصلة ألمانيا الاضطلاع بدور فاعل في مجال تعزيز عمل المناخ الدولي على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف خلال الفترة المقبلة، والتي من المقرر أن تشهد عددا من الاجتماعات والفعاليات الدولية رفيعة المستوى في إطار الإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها وتترأسها مصر نوفمبر المقبل.



وأضاف أنه تم التأكيد كذلك خلال اللقاء على حرص شكري على التشاور مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي والاستماع لرؤاها حول موضوعات المناخ، وذلك بهدف تعزيز التعاون والثقة فيما بينها على نحو يسهم في خروج الدورة المقبلة للمؤتمر بنتائج تراعي أولويات مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.

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