تأهب أمني في العراق

المصدر: (بغداد - وكالات)

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أفاد مصدر أمني في العراق، بالإعلان عن حالة الإنذار «ج»، لثلاثة أيام في عموم محافظات العراق، لإفشال جميع المخططات الإرهابية.

وقال المصدر إنه تم الإعلان عن الإنذار لمدة 72 ساعة في عموم محافظات العراق، من أجل إفشال جميع المخططات الإرهابية، وحسب توجيهات المراجع الأمنية العليا».

وتشهد مناطق في العاصمة بغداد، وأخرى في بعض المحافظات، تشديداً أمنياً خلال شهر رمضان المبارك، وقبيل حلول عيد الفطر، تحسباً لأي هجمات إرهابية.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أصدر أول من أمس، الاثنين، توجيهات لتعزيز الأمن، وإحباط مخططات الإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان، أن الأخير ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، واستمع في مستهل الاجتماع، إلى إيجاز أمني، تقدّم به الوزراء والقادة الأمنيون، استعرضوا خلاله سير العمليات الأمنية التي تتابع الخلايا الإرهابية وفلول تنظيم داعش والقضاء على آخر أوكاره.

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