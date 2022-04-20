السيسي يوجه بالتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي، لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات، لما لها من أثر تحفيزي مشجع للتميز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار.

وتمثل الجائزة إحدى المبادرات الرئيسية لمحاور اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية التي تم إطلاقها بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير 2018.

وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، جرى استعراض جهود تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمي، حيث وجه الرئيس المصري بالتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي، لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات.

وكان معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، قد وقعا خلال القمة العالمية للحكومات 2022 في دبي، مذكرة تفاهم لتمديد الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في مجال التحديث الحكومي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز