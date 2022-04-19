اليمن.. المجلس الرئاسي يؤدي اليمين الدستورية

المصدر: عدن - البيان

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أدى رئيس المجلس الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي وأعضاء المجلس، اليمين الدستورية، أمام البرلمان، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور مبعوث الأمم المتحدة، والسفراء الأوروبيين ومجلس التعاون الخليجي، استكمالاً للإعلان الدستوري الخاص بنقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.

وذكرت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أنّ جلسة أداء اليمين الدستورية، أُحيطت بسرية تامة، وإجراءات أمنية مشدّدة، وأُغلقت المنطقة التي عقدت فيها الجلسة بشكل كامل، لتأمين المراسم التي استمرت نحو ساعتين. وأضافت المصادر، أنّه وعقب استكمال عودة كافة المسؤولين اليمنيين إلى عدن، وصل صباح اليوم، رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، وتوجه عقب ذلك بساعات لمقر انعقاد جلسة مجلس النواب، حيث بدأت المراسم، بحضور أعضاء الحكومة ومجلس الشورى والهيئة الاستشارية، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غوندبورغ، وسفراء الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي.

وعقد هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، اجتماعاً ناقش أولويات المرحلة الراهنة، والاتجاهات العامة لخطة عمله للفترة القادمة، وضرورة تكامل الجهود المبذولة، في إطار وحدة الصف الوطني، لاستكمال استعادة الدولة، وتخفيف معاناة اليمنيين، فضلاً عن بحث الترتيبات اللازمة لعقد جلساته في دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني.

وأكّدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، حرص الجميع على أداء مؤسسات الدولة للمهام المناطة بها، وسرعة معالجة الأوضاع الاقتصادية، وإجراء الإصلاحات اللازمة بشأن ذلك؟، والعمل وفق خطط استثنائية، تسهم في تحسين الخدمات العامة للمواطنين، فضلاً عن توفير متطلبات ضبط الأمن والاستقرار، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة.

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