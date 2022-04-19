«قفل المخلب» هجوم جديد في شمالي العراق

المصدر: (بغداد- وكالات)

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شنت تركيا هجوماً برياً وجوياً جديداً عابراً للحدود، ضد المسلحين الأكراد في شمالي العراق، وفق ما صرح به وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.

وقصفت الطائرات والمدفعية التركية أهدافاً تابعة لحزب العمال الكردستاني، قبل أن تعبر قوات الكوماندوز - مدعومة بمروحيات وطائرات مسيرة - إلى المنطقة المجاورة براً.

وقال أكار إن الطائرات «نجحت» في ضرب الملاجئ والمخابئ والكهوف والأنفاق ومستودعات الذخيرة، والمقرات التابعة لحزب العمال الكردستاني.

وتأتي العملية الأخيرة «قفل المخلب»، بعد عمليتي «مخلب النمر» و«مخلب النسر»، اللتين أطلقهما الجيش التركي في شمالي العراق عام 2020.

وأوضح أكار أن تركيا شنت العديد من العمليات ضدالعمال الكردستاني، براً وجواً، خلال العقود الماضية. وركزت آخرها على مناطق محددة في شمالي العراق، هي مناطق «متينا» و«الزاب» و«أفاشين-باسيان».

وصرحت وزارة الدفاع، بأنه تم إطلاق العملية، بعد أن تأكد لديها استعداد المسلحين لشن «هجوم واسع النطاق».

وقالت إن الهجوم تم بالتنسيق مع «أصدقاء تركيا وحلفائها»>

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