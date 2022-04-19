مجلس الأمن يبحث غداً الأوضاع في القدس بطلب من الإمارات و4 دول

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً، وبطلب من دولة الإمارات وفرنسا وإيرلندا والصين والنرويج، جلسة مغلقة للبحث في تصاعد حدّة التوترات في القدس. كما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنّ مسؤولين أمريكيين كباراً، أجروا اتصالات هاتفية مع الإسرائيليين والفلسطينيين والدول العربية في مطلع الأسبوع سعياً لعدم تصعيد التوتر في القدس.

إلى ذلك، بحث العاهل المغربي الملك محمد السادس، في اتصال هاتفي، اليوم، مع نظيره الأردني الملك عبد الله الثاني، التطورات والأحداث التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى في ضوء ما شهده من اقتحامات للأماكن المقدسة واعتداءات على المصلين، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي. وحسب البيان الذي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد اعتبر العاهلان أنّ من شأن هذا التصعيد أن يزيد من مشاعر الحقد والكراهية والتطرّف، وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام بالمنطقة.

وقبيل المهاتفة، قال الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنّ الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ضد المصلين في المسجد الأقصى، من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام في المنطقة.

في الأثناء، اتفق الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال اتصال هاتفي، على التحرك المشترك لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين فيه. ووفق بيان للرئاسة الفلسطينية، تمّ الاتفاق بين عباس والعاهل الأردني، على مواصلة التشاور والتنسيق، والتحرك المشترك على الساحة الدولية، وإجراء الاتصالات مع الأطراف المعنية لوقف هذه الاعتداءات على المسجد الأقصى والمصلين. وأعلن البيان أنه تجري التحضيرات لعقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالقدس خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل اتخاذ القرارات والمواقف اللازمة لوقف الاقتحامات.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، أنّها استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان، وسلّمته رسالة احتجاج تطالب فيها بوقف الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى في القدس. وقالت الوزارة في بيان، إنّها استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان، إلى مقرّ الوزارة، وذلك لنقل رسالة احتجاج حول كافة الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المُبارك، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق المصلّين ممارسة شعائرهم الدينية بحريّة ودون قيود. ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، هيثم أبو الفول قوله، إنّه تمّ إبلاغ القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية رسالة احتجاج لنقلها على الفور لحكومته تتضمّن المطالبة بالوقف الفوري للانتهاكات والمحاولات الإسرائيلية المُستهدِفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك.

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