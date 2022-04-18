البرلمان العربي يدين إساءة متطرفين في السويد للقرآن الكريم

المصدر: وام

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أدان البرلمان العربي " ما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم و الاستفزازات و التحريض ضد المسلمين " .. و شدد على رفضه الشديد لاستخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة للإسلام و مقدسات الدين الإسلامي الحنيف و التي تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الدينية ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية".

و طالب البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم - بضرورة سن تشريعات دولية تجرم التحريض على الكراهية و التمييز ومعاداة الإسلام، مشيرا في هذا السياق إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بتخصيص يوم سنوي الـ 15 مارس من كل عام لمكافحة الإسلاموفوبيا، مطالباً عقلاء الغرب ومفكريه بالتصدي للإساءة للدين الإسلامي الحنيف وأكد أن الإساءة إلى الإسلام والمعتقدات الدينية بشكل عام لا يخدم سوى أجندة المتطرفين الرافضين لقبول الأخر و التعايش معه.

و أكد البرلمان العربي أهمية تضافر الجهود الدولية لنشر قيم الحوار و التسامح و التعايش و نبذ الكراهية والعنف والتطرف، ومنع الإساءة للأديان والمقدسات كافة.

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