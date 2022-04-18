مصر تدين قيام متطرفين في السويد بالإساءة المُتعمدة للقرآن الكريم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدانت مصر بأشد العبارات قيام مجموعة من المتطرفين في السويد بالإساءة المُتعمدة للقرآن الكريم وما ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خلال شهر رمضان الكريم.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم رفضها المساس بالثوابت والمُعتقدات الدينية أيًا كانت، والزج بممارسات استفزازية تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية.

ودعت إلى إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب، ونبذ دعوات التحريض والكراهية، والتوقف عن أعمال العنف والتخريب والأعمال الاستفزازية التي من شأنها الإضرار باستقرار المجتمعات وأمنها وسلامها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز