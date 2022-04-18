مصر والأردن يبحثان مستجدات القضايا الإقليمية

المصدر: وام

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تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الاتصال تناول عددا من موضوعات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

كما تم التباحث حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ، حيث تم التوافق على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك فى إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.



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