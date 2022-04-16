فرار 10 معتقلين ينتمون إلى تنظيم القاعدة من سجن في محافظة حضرموت باليمن

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أكد مصدر أمني يمني، امس فرار عشرة سجناء من السجن المركزي بمحافظة حضرموت، شرقي البلاد، «بينهم متهمون بالانتماء لتنظيم القاعدة».

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن «السجناء فروا من السجن المركزي بمدينة سيئون، مساء الخميس».

وأشار المصدر إلى أن الشرطة رفعت الاستنفار الأمني لإعادة ضبطهم، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن كيفية هروبهم. وأظهرت وثيقة صادرة عن المنطقة العسكرية الأولى موجهة لقادة وعمليات الأمن العام والشرطة في وادي وساحل حضرموت، تمكن عشرة سجناء بينهم عناصر مشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة من الفرار.

وتنشط عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في مناطق عدة بمحافظة حضرموت، مستغلة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد جراء الصراع المستمر فيها منذ نحو ثماني سنوات.

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