العراق يدمّر أكبر معسكرات «داعش»

المصدر: بغداد - وكالات

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أعلنت السلطات الأمنية في العراق، أمس، عن تدمير أكبر معسكر لتنظيم داعش في أطراف محافظة كركوك. وقال قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، الفريق الركن علي الفريجي في بيان، إنه «تم تدمير أكبر معسكر يستخدمه الدواعش في وادي الشاي فضلاً عن تدمير خمس مضافات للدواعش والاستيلاء على أعتدة وعبوات ناسفة».

وأضاف الفريجي أن «ذلك جاء ضمن عملية المطرقة الحديدية وبإشراف الفريق الأول الركن عبدالأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة». أمنياً أيضاً، أعلنت الأجهزة الأمنية اعتقال شخص وصفته بـ«الإرهابي الخطير» في مدينة القائم غربي محافظة الأنبار.

وقالت شرطة محافظة الأنبار، في بيان، إن قسم مكافحة إجرام الأنبار وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة المحافظة الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار وبعملية نوعية ومتابعة دقيقة ومستمرة، تمكن من إلقاء القبض على إرهابي في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار. وأوضحت أنه «تمت عملية متابعته إلى حين دخوله الأراضي العراقية عن طريق سوريا للقيام بعمليات إرهابية داخل العراق». وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة العراقية إحباط مخطط من جانب تنظيم «داعش» الإرهابي لتنفيذ عملية انتحارية خلال شهر رمضان، وألقت القبض على ثلاثة عناصر، موضحة أن اثنين من بينهم من جنسيات أخرى.

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