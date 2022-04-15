مصر ترفع أسعار البنزين بأنواعه

المصدر: القاهرة - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر رفع أسعار البنزين بأنواعه، بداية من أمس الجمعة، بواقع 25 قرشاً لكل لتر، مع تثبيت سعر السولار. جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قررت فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع السنوي أبريل / يونيو 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح أمس.

وبحسب البيان، صارت الأسعار بعد الزيادة كالتالي: 7.50 جنيهات للتر بنزين 80 و8.75 جنيهات للتر البنزين 92 و9.75 جنيهات للتر بنزين 95. وتم تثبيت سعر السولار، الذي يشيع استخدامه في وسائل النقل العام وشحن البضائع والسلع بالبلاد، عند 6.75 جنيهات للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات بواقع 400 جنيه ليصل سعر الطن إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود وتحريكها رفعًا وخفضًا فى حدود 10% أو ثبات الأسعار.

وتعتمد اللجنة فى اتخاذ قرار تحريك الأسعار على أسعار البترول العالمية للبترول، وكذلك أسعار الصرف وتكاليف نقل والتشغيل والإنتاج للمواد البترولية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز