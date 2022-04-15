مواجهات في المسجد الأقصى بين المصلين والجيش الإسرائيلي

المصدر: البيان

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اندلعت مواجهات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة في ساحات المسجد الأقصى بين المصلين وقوات الجيش الإسرائيلين، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس إنه تلقى "بلاغا بوجود عدد من الإصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى".

وأضاف الهلال الأحمر في بيان أنه استنفر كل طواقم الإسعاف التابعة له في القدس.

ولم يصدر بيان بعد من الجيش الإسرائيلي حول أحداث المسجد الأقصى في الجمعة الثانية من شهر رمضان.

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