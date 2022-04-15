لودريان: لا غنى عن التعاون مع الجزائر

المصدر: (الجزائر - أ.ف.ب)

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أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته إلى الجزائر أنه «لا غنى عن التعاون بين البلدين من أجل استقرار المنطقة».

وصرّح لودريان عقب محادثات مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة والرئيس عبدالمجيد تبون: «إننا نواجه أيضاً تحديات إقليمية، وفي مقدمتها الإرهاب، ولذلك فإن تعاوننا في مجال الأمن واستقرار بيئتنا الإقليمية لا غنى عنه، في البحر المتوسط كما في أفريقيا».

وأضاف: «واصلنا العمل الذي بدأناه بشأن إعادة الإطلاق الجارية لعلاقاتنا الثنائية الضرورية لكل من بلدينا، والتي نرغب أن تستمر في إطار الاجتماع المقبل للجنة الوزارية العليا المشتركة».

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