ثلثا سكان جنوب السودان بحاجة لمساعدات

المصدر: (جوبا - أ.ف.ب)

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حذر ممثل الأمم المتحدة في جنوب السودان، أمس، من أن نحو تسعة ملايين شخص سيكونون بحاجة ماسة إلى مساعدات هذا العام في هذه الدولة الحديثة التي تشهد تصاعداً في أعمال العنف وأزمة غذائية.

وتجددت الاشتباكات بجنوب السودان على الرغم من تعهد الرئيس سلفاكير وخصمه نائب الرئيس ريك مشار بإسكات بنادقهم والعمل لتنفيذ بنود رئيسية في اتفاق السلام المبرم عام 2018. ودعا نيكولاس هايسوم رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) قادة الفصائل المتحاربة لتكثيف جهودهم لوقف العنف، بينما حض المجتمع الدولي على إرسال المزيد من المساعدات.

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