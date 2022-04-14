مقتل عشرة أشخاص إثر حادث سير بأسوان في جنوب مصر

المصدر: القاهرة - وكالات

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لقي عشرة أشخاص حتفهم بينهم أربعة فرنسيين وبلجيكي وجرح 14 آخرون نتيجة اصطدام حافلة سياحية وسيارة بمحافظة أسوان المصرية.

وأفاد بيان صادر عن المحافظة أن «حادثاً مرورياً بطريق أبو سمبل أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين وبلجيكي، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام الأوتوبيس السياحي وسيارة ربع نقل».

وقع الحادث في وقت مبكر من صباح أمس على طريق يربط معبد أبو سمبل السياحي ومدينة أسوان. وحسب البيان، يشرف محافظ أسوان «على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث بإجمالي 14 سائحاً»، هم ثمانية فرنسيين وستة بلجيكيين.

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