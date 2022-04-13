أمريكا تهدي مصر خطابين تاريخيين بشأن استقلاليتها

المصدر: البيان

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أهدت الولايات المتحدة الأمريكية جمهورية مصر العربية خطابين تاريخيين يتعلقان باستقلاليتها.

وتسلَّم وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم، في واشنطن، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الهدية التي جاءت بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وأمريكا، حسبما أفاد موقع "بوابة الأهرام" الإخباري.

والهدية عبارة عن نسخة لخطابين، أحدهما خطاب الاعتراف باستقلال مصر وسيادتها والوثيقة المنشئة للعلاقات موجّهة من الرئيس الأمريكي الأسبق وارن هاردينج إلى ملك مصر أحمد فؤاد، والآخر خطاب من وزير الخارجية الأمريكي الأسبق تشارلز هيوز إلى عبد الخالق ثروت باشا لتهنئته بالاستقلال.

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