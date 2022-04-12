تسريب جديد في «الاختيار 3» يكشف خطط الإرهابيين في تدمير مصر

المصدر: البيان

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كشف تسريب جديد تضمنته الحلقة العاشرة من مسلسل «الاختيار 3» خطط الإرهابيين في تدمير مصر.

وأظهر التسريب، الذي نشره موقع «اليوم السابع»، حديثاً لنائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، خيرت الشاطر، قال فيه: «المجموعات الرئيسية اللي كانت بتدعم حازم أبو إسماعيل مئات الآلاف في المحافظات على مستوى الجمهورية، السلفية الشعبية بتتبناه، وجزء من سلفيين القنوات الفضائية، ودول مش منظمين مش جسم يقدر يعمل شغل كبير».

وأضاف: «إنما في مجموعات خطر زي عبد المجيد الشاذلي أو القطبيين أو السلفيين الجهاديين حتى لو قليلين دول خطر حقيقي متبنين فكرة العنف، عندهم نظرية نقفز على الحكم والسلطة وتعديل خطير في استراتيجيهم يبقى جزء من الإصلاح من فوق من وجهة نظرهم».

وتابع: «عبد المجيد وجه نداء الشهر اللي فات للقاعدة والعنف اللي برة إنهم ينزلوا مصر ونزل شوية مش كتير 30 أو 40 شخصاً في ظل الهيصة في البلد والأمور مش محكومة على مستوى أمن الدولة وأجهزة المختلة يمكن يبقى في تفكير في تفجيرات محدودة».

واختتم: «ده لو توافق مع سكون عند الإخوان ده تبقى كارثة. لو نزلت مليونية وجه عندي صوت طب إطلع على المحكمة أو الجنة العليا للانتخابات أمجلس الدفاع أو وزارة الدفاع.. وأنا قلقان إن الفترة الجاية تلجأ للعنف حتى لو على نطاق صغير.. هنرجع لأجواء 92 وأجواء ثانية كان خمسة ستة في حتة بيعملونا فرقعة في المتحف ولا في حاجة بتعملنا إزعاج».

يُذكر أن مسلسل «الاختيار 3 - القرار» يُعرض خلال شهر رمضان، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وجمال سليمان، ومحمد رياض، وإيمان العاصي، وهيدي كرم، وسمر مرسي، ونور محمود، وخالد زكي، ومنى عبد الغني، ومفيد عاشور، ونادية رشاد، وأمير المصري، ومحمود البزاوي.

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