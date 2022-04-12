الحكومة الأردنية تتصدى لغلاء الأسعار

المصدر: (عمان- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها لمراقبة السوق، ومنع المغالاة على قوت المواطنين، وذلك من خلال التأكيد على التزام الجميع بالسقوف السعرية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لعدد من السلع الأساسية.

وقال رئيس الوزراء، خلال جلسة مجلس النواب، أمس: «هناك عيون حمراء، وبسلطة القانون، إزاء كل من يغالي على قوت المواطنين»، ولفت إلى أن هناك توجيهات مباشرة للحكام الإداريين في المحافظات، للتصدي لأي جهة ترفع الأسعار، وتغالي على قوت المواطنين، مؤكداً في هذا الصدد، أن بإمكان أي مواطن التقدم بشكوى حول أي مظاهر لارتفاع الأسعار، إلى وزارة الصناعة والتجارة «ونحن سنسلط بدورنا سيف القانون مباشرة، من خلال وسائلنا القانونية المتاحة لنا

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز