مصر تمنح 15 سورياً جنسيتها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

منحت جمهورية مصر العربية جنسيتها إلى 15 سورياً وافداً إليها.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً بمنح الجنسية المصرية لـ17 وافداً إلى مصر، بينهم 15 سورياً وفلسطيني وإيطالي، وذلك حسبما أفاد موقع "الشروق" الإخباري.

واستند القرار الصادر حديثاً إلى عدد من القوانين الخاصة بدخول وإقامة الأجانب في أراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاتها.

وتنص القوانين في مجملها على تنظيم حالات منح فحص طلبات التجنيس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنيس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز