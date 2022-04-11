حقيقة تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعات مصر

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة صدور قرار بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 في كل الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

وأوضح المركز، أمس، عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك"، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي نفت تلك الأنباء المنتشرة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم عقد جميع الامتحانات في كل الجامعات والمعاهد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، التي من المقرر أن تُعقد خلال شهر يونيو المقبل وفقاً لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.

وناشدت جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، جارٍ حالياً تطعيم الطلاب والعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالجرعة الثالثة لفيروس كورونا، وفقاً لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات خاصة للحالات التي حددتها وزارة الصحة، مع منع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين غير الحاصلين على اللقاح من دخول الامتحانات، مع الالتزام بتقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام في حال وجود عذر طبي قهري يحول دون الحصول على التطعيم، وذلك حرصاً على سلامة جميع المُنتسبين للمجتمع الأكاديمي.

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