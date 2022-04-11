تسريب جديد في "الاختيار 3" يكشف علاقة البرادعي بالجماعة الإرهابية

المصدر: البيان

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كشف تسريب جديد تضمنته الحلقة التاسعة من مسلسل "الاختيار 3" العلاقة الوطيدة بين محمد البرادعي وجماعة الإخوان الإرهابية.

وأظهر التسريب، الذي نشره موقع "بوابة الأهرام"، محمد مرسي وخيرت الشاطر مع بعض الشخصيات وهم يتحدثون جميعاً عن مسألة تولي محمد البرادعي رئاسة الوزراء.

وبدأ مرسي الحديث قائلاً: "البرادعي زعلان، كان هيموت على رئاسة الوزراء، هيموت يعني، حضرتك فاكر اتصل بينا مرتين في نفس اليوم، قال إذا مش موافقين قالوا ليس لدينا مانع، هي رئاسة الوزراء مهمة للدرجة دي حاجة غريبة جداً".

وردَّ الشاطر: "آه واديت له رسالة أن الإخوان مش هيدوا له في انتخابات الرئاسة، وهو بيراهن على غير كدا، فيبقى إذا كان التصويت كتلته 60-70% ماشية في اتجاه الإسلاميين، يبقى فرص نجاحه ضعيفة أو مش موجودة".

وأضاف: "قرر الانسحاب بشرط، ونوع من الضغط بقى يعني جايز الناس بتحب الضحية، جايز أي حد يتعاطف معاه".

يُذكر أن مسلسل "الاختيار 3 - القرار" من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من: أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وصبري فواز، وجمال سليمان، ومحمد رياض، وإيمان العاصي، وهيدي كرم، وسمر مرسي، ونور محمود، وخالد زكي، ومنى عبد الغني، ومفيد عاشور، ونادية رشاد، وأمير المصري، ومحمود البزاوي.

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