تسجيل خطير في مسلسل "الاختيار 3".. مرسي يهدد طنطاوي بحرق مصر

المصدر: البيان

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فاجأ مسلسل "الاختيار 3 - القرار"، في الحلقة الثامنة، المشاهدين بعرض مشهد حقيقي لاجتماع دار بين وزير الدفاع المصري الأسبق المشير طنطاوي، والرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ونشره موقع "اليوم السابع" الإخباري.

وتضمَّن التسجيل الخطير ما دار بين الطرفين من أجل ترتيب الفترة التي تلي إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويحاول مرسي جعل الاجتماع مع المشير منفرداً إلا أن الأخير يؤكد أن السيسي مثل ابنه ووجوده ضروري، وبعدها تعرض مشاهد حقيقية من هذا الاجتماع وحديث المشير مع مرسى عن السيسي، بأنه يستطيع تحمل مسؤولية دولة بكاملها.

حذر طنطاوي مرسي بأنه إذا حدث وقامت جهة بإضرام النار في البلد ستقع مصيبة، ويطلب مرسى من طنطاوي انعقاد مجلس الشعب، ليرد طنطاوى بالرفض.

يُذكر أن مسلسل "الاختيار 3 – القرار" من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، وهيدي كرم، وسمر مرسي، ونور محمود، وخالد زكي، ومنى عبد الغني، ومفيد عاشور، ونادية رشاد، وأمير المصري، محمود البزاوي.

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