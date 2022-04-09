العاهل الأردني يغادر إلى ألمانيا لإجراء جراحة لمعالجة انزلاق غضروفي

المصدر: وكالات

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يغادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غدا الأحد الى المانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة إنزلاق غضروفي، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وقال البيان إن "الملك عبد الله يغادر أرض الوطن غدا الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري".

وأوضح البيان إن هذا يأتي "عملا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالة جلالته"، مشيرا إلى أنه "سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا هذا الأسبوع".

وبحسب البيان "كان الملك يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء".

واشار البيان الى أنه "يتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لنحو أسبوع، قبل عودته إلى أرض الوطن".

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