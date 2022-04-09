سوزان وهند.. أول فتاتين تقودان مترو الأنفاق في مصر

المصدر: البيان

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أصبحت سوزان وهند أول فتاتين في مصر تقودان قطارات مترو الأنفاق.

وذكر موقع "صدى البلد" الإخباري أن الشركة الفرنسية RATP، المسؤولة عن إدارة الخط الثالث لمترو الأنفاق عدلي منصور، أنهت التدريب العملي على قيادة قطارات مترو الأنفاق الذي شمل 3 فتيات.

وجرت الاختبارات على أنظمة التحكم الأتوماتيك والعادية لقيادة القطار التي استطاعت فيها الفتاتان اجتياز الاختبارات.

وأوضحت الشركة أن النتائج الرسمية لم تظهر بعد، مشيرةً إلى أن نجاح سوزان وهند لا يعني توليهما قيادة المترو حالياً.

ولفتت إلى أنها ستقوم بالتأكد أولاً من قدرتهما على قيادة القطارات، وستخضعان لفترة مرافقة مع قائدي القطارات ذوي الخبرة قبل استقلالهما القطار بمفردهما.

وكانت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق "عدلي منصور- العتبة"، أعلنت، نهاية أغسطس الماضي، توظيف فتيات لأول مرة في مهنة قائدة قطار مترو، تحقيقاً لمبدأ المساواة والتنوع بين الموظفين.

يُذكر أن الفتاة شذى عادل كانت قد تصدرت صورتها مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها أول سائقة مترو في مصر، ونالت احتفاءً كبيراً وقتها، إلا أنها رسبت في الاختبارات، الأمر الذي شكَّل مفاجأة صادمة.

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