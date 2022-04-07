ما هي استراتيجية واشنطن في ليبيا؟

المصدر: طرابلس - البيان

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إعلان الولايات المتحدة عن استراتيجيتها لمنع الصراع، وتعزيز الاستقرار في ليبيا أثار جدلاً واسعاً بين الليبيين، ومخاوف من إمكانية أن يكون هذا القرار مؤشراً عن تأبيد الأزمة في بلد لا تزال تتقاذفه التجاذبات الداخلية والخارجية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد الجمعة في تغريدة على «تويتر» أن واشنطن تعمل على تعزيز الاستقرار ومنع الصراع في ليبيا، وأنها ستنفذ مع ليبيا ودول أخرى «الاستراتيجية العشرية لمنع الصراعات وتعزيز الاستقرار».

وبينما كانت ردود الفعل الرسمية محتشمة، يشهد الشارع الليبي حالة انقسام حول الموقف الأمريكي. ويرى مراقبون أن ضم ليبيا إلى الدول المستهدفة من الاستراتيجية العشرية الأمريكية يطرح الكثير من الأسئلة حول رؤية واشنطن للمستقبل، وما إذا كانت هناك تحديات حقيقية، تتعلق بالأمن والاستقرار في البلد، مشيرين إلى أن واشنطن تطمح إلى بسط نفوذها الكامل على ليبيا، ليس فقط من خلال السعي إلى تحييد الدور الروسي، ولكن أيضاً من خلال إضعاف الدور الأوروبي.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الاستراتيجية، التي تم الإعلان عنها قبل يومين، تستهدف ليبيا، بالإضافة إلى هايتي وموزمبيق وبابوا غينيا الجديدة، وبلدان غرب أفريقيا الساحلية، خلال السنوات العشر المقبلة.

وبحسب أوساط ليبية، فإن واشنطن أكدت من خلال استراتيجيتها المعلنة طبيعة رؤيتها لليبيا خلال المرحلة المقبلة، ومدى ما سيكون لها من تأثير عملي على رسم ملامح المرحلة المقبلة في البلد الغني بالنفط والغاز، وهي بذلك تعمل على تكريس دورها في المنطقة في مواجهة أية محاولات للتمدد سواء من قبل روسيا أو الصين وبعض الدول الأوروبية.

ومما يشير إلى الاستراتيجية الأمريكية، ما ورد في البيان، من أن واشنطن ستتبنى وجهة نظر طويلة الأمد، وستعمل عن كثب مع شركاء محليين متشابهين في التفكير وملتزمين، فيما أشار المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى أن استراتيجية بلاده لتعزيز الاستقرار في ليبيا تظهر التزاماً أمريكياً مستداماً.

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