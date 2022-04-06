مقتل أكثر من 100 شخص في قتال بين جماعتين بدويتين بالسودان

المصدر: د ب ا

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لقي ما يربو على 100 شخص حتفهم في غضون أسبوع في قتال بين جماعتين سودانيتين بدويتين، حسبما أفادت الأمم المتحدة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير اليوم الأربعاء إن هناك ستة أطفال بين الضحايا، وأن طفلين ما زالا مفقودين.

ونزح نحو 2000 من السكان من قرى عديدة حول بلدتي قريضة وتولوس في إقليم دارفور جنوبي البلاد نتيجة للاشتباكات التي نشبت في 29 مارس، وفقا لمكتب الأمم المتحدة.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 15 ألف شخص تأثروا بالعنف.

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