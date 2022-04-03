الأردن.. الأمير حمزة بن الحسين يتخلى عن لقب الأمير

المصدر: البيان

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أعلن الأمير الأردني حمزة بن الحسين في خطاب نشره ؛ التخلي عن لقب الأمير .

وهذا نص الخطاب:

والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

فاني وبعد الذي لمست وشاهدت خلال الأعوام الأخيرة قد توصلت الى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي في، والتي حاولت جاهدا في حياتي التمسك بها لا تتماشى مع النهج و التوجهات و الاساليب الحديثة لمؤسساتنا. فمن باب الأمانة والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير. وقد كان لي الشرف العظيم بخدمة بلدي المفدى وشعبي الغالي بهذه الصفة على مدى سنوات عمري. وسأبقى كما كنت دائما وما حبيت مخلصا لأردننا الحبيب، وحسب استطاعتي في حياتي الخاصة بخدمة وطني وشعبي ورسالة الآباء والأجداد من عترة محمد صلى الله عليه وسلم والأمة ومن جندها وخدمها وبناتها، اخلاصا مني لمقتضيات القلب والضمير ووفاء لقسم غليظ أقسمته لوالدي رحمه الله. (وأفوض أمري إلى الله) وعليه توكلت (وما توفيقي الا بالله).

والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته

حمزه بن الحسين

عمان في 1 من رمضان سنة 1443 هجرية الموافق 3 نیسان سنة ٢٠٢٢ ميلادية

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