وزير الأوقاف المصري يكشف خطة السيسي تجاه مساجد آل البيت

المصدر: البيان

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كشف وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، عن الخطة التي يعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تطبيقها تجاه مساجد آل البيت.

وأوضح جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "صدى البلد"، أن السيسي يتبني فكرة تطوير مساجد ومحيطات ومناطق مساجد آل البيت بالكامل، معرباً عن شكره للرئيس المصري على التطوير الهائل الذي جرى في مسجد الحسين.

وقال، أثناء حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي": "كان من الصعب أن يتم الانتهاء من تطوير الحسين في هذه المدة القصيرة"، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي كلفهم بإعادة افتتاح مسجد الحسين بعد التطوير في أول أيام رمضان.

وأضاف: "وفقاً لحسابات العمل، كان من المفترض أن يستغرق 6 أشهر من أعمال التطوير".

وأشار إلى أنه في يوم الجمعة الماضي، جرى افتتاح 89 مسجداً في جميع أنحاء الجمهورية، مبيناً أنه سيتم افتتاح 52 مسجداً الجمعة المقبلة.

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