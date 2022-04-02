تشكيل حكومة جديدة في موريتانيا

المصدر: (نواكشوط - أ.ف.ب)

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عيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أول من أمس، أعضاء حكومته الجديدة التي شهدت تغيير عدد من الوجوه، وفق ما جاء في مرسوم رئاسي. وكان رئيس الوزراء محمد ولد بلال قدّم الثلاثاء استقالته قبل إعادة تكليفه الأربعاء تشكيل الحكومة الجديدة.

وأصبح محمد سالم ولد مرزوك وزيراً جديداً للخارجية، تاركاً منصب وزير الداخلية الذي شغله محمد أحمد ولد محمد الأمين الذي كان مديراً لديوان رئيس الجمهورية. تتميز الحكومة الجديدة بمغادرة وزراء مناصبهم وبروز وجوه جديدة.

وبقي وزراء في مناصبهم السابقة، وبينهم وزيرا العدل والشؤون الإسلامية. وتضم الحكومة الجديدة 4 نساء مقابل 6 في الفريق الحكومي السابق.وعيّنَ الغزواني، يحيى ولد أحمد الواقف، في منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

وكان الواقف رئيساً للوزراء في عهد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله. وأوضح الواقف خلال تلاوته مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، أنّ هذا التغيير جاء حرصاً من الرئيس على ضخ دماء جديدة في عمل الحكومة ورفع مستوى أداء الإدارة وكفاءتها وقربها من المواطن.

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