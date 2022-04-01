وفد عربي يزور موسكو الأسبوع المقبل

المصدر: القاهرة - وكالات

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أعلنت جامعة الدول العربية، أمس، أن وفداً وزارياً سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو في مطلع الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وحسب بيان الجامعة، فإن الوفد سيجري مباحثات مع الجانب الروسي حول سبل التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي يشهد العالم حالياً تداعياتها الخطيرة، خاصة على الصعيد الإنساني.

ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن «بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية»، مؤكداً أن «هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف».

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