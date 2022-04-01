45 قتيلاً على الأقل جراء اشتباكات قبلية جديدة في دارفور

المصدر: أ ف ب

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قتل 45 شخصاً على الأقلّ وأصيب عشرات آخرون في اشتباكات قبلية جديدة في إقليم دارفور بغرب السودان، حسب ما أعلنت السلطات وقوات الأمن أمس الخميس.

واندلعت الاشتباكات الثلاثاء بين قبيلة الفلاتة وقبيلة الرزيقات في قرى قريبة من نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، وفق ما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس.

وقالت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور في بيان إنّ "المعارك بين قبيلتي الرزيقات والفلاتة أوقعت 15 قتيلاً الثلاثاء و30 قتيلاً الأربعاء"، مشيرة إلى وجود نساء وأطفال في عداد القتلى.

وكان أحد زعماء قبيلة الفلاتة قال لفرانس برس أمس الخميس إنّ "الاشتباكات تواصلت الخميس وخلّفت 30 قتيلاً على الاقل وعشرات الجرحى".

وأوضح محمد الفاتح أحد سكان جنوب دارفور أن الاشتباكات اندلعت بعد مقتل أحد قادة قبيلة الرزيقات.

وأكد أحد قادة قبيلة الرزيقات كذلك سقوط "العديد من القتلى والجرحى".

وتندلع نزاعات بين القبائل في دارفور عادة بسبب التنافس على الأرض والكلأ ومصادر المياه.

واندلعت في دارفور العام 2003 حرب أهلية واسعة النطاق أوقعت 300 ألف قتيل وأدت الى نزوح أكثر من مليونين ونصف مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في دارفور إلى الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطاحته انتفاضة شعبية في أبريل 2019.

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