اندلاع حريق ضخم في سوق المباركية بالكويت.. فيديو

المصدر: البيان

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اندلع حريق ضخم في سوق المباركية بالكويت مساء اليوم الخميس، وقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي جانباً من الحريق الضخم.

وتعامل نحو 50 إطفائياً يمثلون 5 فرق من قوة الإطفاء العام مع الحريق الضخم، الذي اندلع في عدد من المحلات التجارية في سوق السلاح بالمباركية مساء اليوم.

وقال مصدر إطفائي لـ «القبس»، إن الحريق انتشر بسرعة كبيرة بسبب طبيعة الموقع والمواد المحترقة، لافتاً إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات حتى الآن.

إلى ذلك، حذر مصدر إطفائي عبر القبس من خطورة الانهيارات المتوقع حدوثها على رجال الإطفاء وعلى المتواجدين في موقع حريق المحلات التجارية في سوق السلاح بمنطقة المباركية بسبب طبيعة الموقع.

وقال المصدر إن النيران طالت أكثر من 20 محلاً تجارياً، لافتاً إلى أن وجود سوائل سريعة الاشتعال ومحولات كهربائية تصعب من مهام رجال الإطفاء، وتساهم في انتشار النيران بسرعة كبيرة، مؤكداً أن هذا النوع من المواد يتم التعامل معه باستخدام الرغوة وليس المياه.

وأضاف أن فرق الإطفاء، التي كافحت الحريق ارتفعت إلى 8 فرق، بعد أن عززت قوة الإطفاء العام موقع الحريق بـ3 فرق أخرى.

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