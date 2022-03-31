العراق يفشل في اختيار رئيسه للمرة الثالثة

المصدر: بغداد - وكالات

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بعد عدم اكتمال نصاب جلسة السبت الماضي المخصصة لانتخاب رئيس العراق الجديد، وتحديد يوم أمس موعداً جديداً، أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة في عقد الجلسة. وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، جلسة أمس، بحضور 176 نائباً، في حين أن جلسة السبت حضرها 202 نائب، أي أن عدد المتغيبين زاد 26 نائباً. وبحسب المصادر البرلمانية العراقية فإن الخلافات لا تزال مستمرة بين تحالف إنقاذ العراق الذي يضم التيار الصدري والكتل السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والتيار التنسيقي الذي يضم عدداً من ممثلي الميليشيات في البرلمان وكتل خاسرة في الانتخابات. وحددت المحكمة الاتحادية السادس من أبريل المقبل آخر يوم للمهلة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية.

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