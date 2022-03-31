الإطاحة بخليتين إرهابيتين في الساحل الغربي اليمني

المصدر: عدن - البيان

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أعلن القطاع الأمني بالساحل الغربي في اليمن، الإطاحة بخليتين إرهابيتين زرعتهما ميليشيا الحوثي في المناطق المحررة وأوكلت إليهما مهمة زرع العبوات الناسفة والمتفجرات لاستهداف الضباط والشخصيات الاجتماعية، وإقلاق الأمن والسكينة في تلك المناطق. وأورد القطاع الأمني مسار ومراحل العملية الأمنية حتى إسقاط الخليتين اللتين يديرهما ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» لميليشيا الحوثي وإحباط مخططاتهما وقال، إن القوات الأمنية نفذت عملية نوعية قادت لإسقاط الخليتين، وتمت مداهمة منازل عناصرهما بعد عملية رصد وتتبع قرابة شهرين حتى تم الإيقاع بعدد منهم، وذكر أن الخلية الأولى قامت بعدة عمليات في مديرية المخا وما جاورها وكانت تستهدف ضباط وأفراد القوات المشتركة في الساحل الغربي، وتم القبض على عدد من عناصر الخلية التي كانت تدار عبر ما يسمى بـ«جهاز الأمن والمخابرات «الحوثي» وتحديداً من قبل الإرهابي «الحوثي» المدعو ماجد عبدالله الفضلي. ووفق ما ذكره القطاع الأمني، فإنّ الخلية الثانية قامت بعدة عمليات في منطقة النجيبة وما جاورها، حيث تم القبض على عدد من عناصرها، وأن أفراد الخليتين أدلوا باعترافات خطيرة عن عملية استدراجهم وتجنيدهم والتدريبات التي تلقوها على يد خبراء حوثيين في زراعة وتفجير العبوات الناسفة، وتحديد المواقع وعن العمليات الإرهابية التي نفذوها.

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