الجزائر والولايات المتحدة.. فرض واعدة لتوطيد الشراكة

المصدر: الجزائر - ‏واج

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بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الأربعاء، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي يزور الجزائر فرص توطيد الشراكة الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة وسبل تعزيز الالتزام بترقية السلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي تماشياً مع القيم والمصالح المشتركة للبلدين.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل الأربعاء أنتوني بلينكن الذي كان مرفوقاً بوفد دبلوماسي هام حسب ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية.

وجاء في البيان: «استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر الرئاسة، أنتوني بلينكن، كاتب الدولة للشؤون الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، الذي كان مرفوقاً بوفد دبلوماسي هام». وأوضح المصدر ذاته أنه «حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، ووزيرة البيئة، سامية موالفي».

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