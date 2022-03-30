الرئيس التونسي يطلب النيابة العمومية بالتحرك ضد البرلمان المجمد

المصدر: د ب ا

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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء إنه أمر وزيرة العدل بأن تدعو النيابة العمومية أن تقوم بدورها عقب الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان المجمد في وقت سابق اليوم.

وفي كلمة له خلال لقائه برئيس الحكومة نجلاء بودن أدان سعيد خطوة البرلمان المجمد ووصفها "بالتآمر على أمن الدولة".

وقال سعيد "نحن مؤتمنون على أمن تونس ولن نترك العابثين يواصلون في غيهم وعدوانهم على الدولة ومقدرات الشعب".

وكان البرلمان أعلن عن التصديق على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد يوم 25 يوليو الماضي ومن بينها تجميد البرلمان، ما يفتح الباب أمام تضارب الشرعيات.

وقال سعيد "إذا كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة، والفتنة أشد من القتل، فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك".

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