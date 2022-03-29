تحطم طائرة عسكرية مقاتلة غربي الجزائر ومصرع أحد طياريها

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، أن طائرة عسكرية مقاتلة من طراز ميج 29 تحطمت مساء أمس الإثنين، بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية غربي البلاد.

وأوضحت الوزارة أنه رغم تمكن الطيارين من القفز من الطائرة التي كانت في مهمة تدريبية مبرمجة، إلا أنه نتج عن الحادث " استشهاد" الرائد الطيار الطاهر بن مبخوت، متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بولاية وهران.

وأشارت الوزارة إلى أن الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث، متقدما في نفس الوقت بأصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وأقاربه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز